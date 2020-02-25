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حيرة في ريال مدريد بسبب هازارد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:47 ص
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هازارد
هازارد
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن بعض التفاصيل المهمة بشأن إصابة نجم الفريق البلجيكي إدين هازارد وأكدت أنه هناك جدل داخل النادي الملكي عن كيفية علاج النجم البلجيكي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن أطباء ريال مدريد أمام خيارين، أولهما هو علاج هازارد بشكل طبيعي ووضع برنامج خاص له أما الخيار الثاني هو أن يخضع النجم البلجيكي لعملية جراحية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هازارد تعرض لإصابة في نفس مكان إصابته الماضية التي أبعدته ثلاثة أشهر عن الملاعب وأن هذا الأمر ليس مصادفة وقد يشير إلى ضرورة التدخل الجراحي هذه المرة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هازارد سيغيب لمدة شهرين إن تم علاجه بجلسات العلاج الطبيعي وما شابه ذلك بينما سيطول غيابه لثلاثة أشهر أو أكثر لو خضع لعملية جراحية مما يعني أن الموسم انتهى بالنسبة له وسيتم تحضيره للموسم المقبل وهذا الخيار قد يقلل فرصه في المشاركة في يورو 2020 برفقة منتخب بلجيكا أيضًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سبب مشاكل هازارد مع الكاحل الأيمن تعود للإصابة التي تعرض لها في عام 2017 أثناء تدريبات منتخب بلجيكا وتم وضع له حينها لوحة التيتانيوم على طول الجزء السفلي من الشظية وهو إجراء علاجي يستخدم في هذه الحالات لمساعدة العظام على الالتئام لكن يبدو أن هذا الإجراء هو جرثومة إصابة هازارد المتكررة في هذا المكان.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لم يعلن عن مدة غياب النجم البلجيكي لكن في نظر الكثير من التقارير الصحفية أن موسمه قد انتهى بشكل مؤكد وسط حسرة جماهير الملكي.

وكشف ريال مدريد الإسباني بالأمس عن التشخيص النهائي وتفاصيل إصابة نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد الذي تعرض للإصابة في مباراة الفريق أمام ليفانتي في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد في بيان له على الموقع الرسمي له على شبكة الإنترنت:"بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدين هازارد من قبل عيادة ريال مدريد للخدمات الطبية، تم تشخيص إصابته بشق في الشظية اليمنى البعيدة، ونحن في انتظار التطوارت".

وأفادت صحيفة ماركا بأن الإصابة ستبعد هازارد لفترة طويلة عن الملاعب وبالتالي سيغيب عن المباراتين الحاسمتين أمام كلا من مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في كلاسيكو الأرض في بطولة الدوري الأسبوع المقبل.

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن الإصابة التي يعاني منها هازارد خطيرة وستبعده عن الملاعب لفترة قد تصل إلى شهرين تقريباً.

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