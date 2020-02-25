بسبب شبورة مائية.. إغلاق طريق العين السخنة

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، طريق القاهرة العين السخنة الصحراوي، لوجود شبورة مائية.



وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه تم إغلاق الطريق في الاتجاهين، وسط إنتشار الخدمات المرورية بالطريق.



وناشدت قائدي السيارات الإلتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا لذويهم سالمينن وعدم وقوع أي حوادث على الطريق المشار إليه.