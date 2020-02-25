Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم مانشستر سيتي يشيد بريال مدريد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:43 ص
Advertisements
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن
Advertisements

أشاد كيفن دي بروين نجم خط وسط مانشستر سيتي بقدرات وإمكانيات ريال مدريد مؤكداً سعي فريقه إلى تحقيق الفوز في المواجهة بين الفريقين في مباراة الذهاب يوم الأربعاء المقبل في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال دي بروين في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"إنهم ريال مدريد، لقد حققوا الفوز بأكبر عدد من الألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا".

واختتم دي بروين تصريحاته قائلاً:"نريد اللعب أمامهم كما نفعل دوماً، نريد الاعتماد على الهجوم والضغط أمام ريال مدريد، الجميع يسعى إلى تقديم مباراة جيدة تقودنا نحو تحقيق الفوز".

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في التعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي كيفن دي بروين ورحيم ستيرلينج في الصيف المقبل وذلك بسبب حرمان النادي الانجليزي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لعامين مقبلين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات الثنائي دي بروين وستيرلينج، حيث يسعى زيدان إلى فعل المستحيل من أجل رؤية ثنائي مانشستر سيتي في قلعة سانتياجو برنابيو في الموسم المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الروبي

أخبار تهمك

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح ناري من جاتوزو بشأن ميسي

منذ ساعة

بسبب سوء الأحوال الجوية.. مجلس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 14 ساعة

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 9 ساعات

كلوب يدلي بتصريحات مثيرة للجدل عن برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

زيدان يطلب صفقات لريال مدريد بمليار دولار

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام فولهام

رودريجيز يطعن زيدان

أخبار ريال مدريد.. نجم الريال يرفع راية العصيان ضد زيدان وصفقة القرن تقترب ومانشستر سيتي يصدم الملكي في الصفقة الكبري

مفاجأة.. جوارديولا يسخر من بيريز بسبب نجم مانشستر سيتي

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 15 فبراير 2020: عودة الساحر.. التأهب لخطف صفقة برشلونة الكبري.. كلوب يصدم الريال.. عرض خرافي لضم الصخرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:27 ص

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

03:30 ص

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

10:55 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

04:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status