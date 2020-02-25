نجم مانشستر سيتي يشيد بريال مدريد

أشاد كيفن دي بروين نجم خط وسط مانشستر سيتي بقدرات وإمكانيات ريال مدريد مؤكداً سعي فريقه إلى تحقيق الفوز في المواجهة بين الفريقين في مباراة الذهاب يوم الأربعاء المقبل في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال دي بروين في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"إنهم ريال مدريد، لقد حققوا الفوز بأكبر عدد من الألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا".

واختتم دي بروين تصريحاته قائلاً:"نريد اللعب أمامهم كما نفعل دوماً، نريد الاعتماد على الهجوم والضغط أمام ريال مدريد، الجميع يسعى إلى تقديم مباراة جيدة تقودنا نحو تحقيق الفوز".

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في التعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي كيفن دي بروين ورحيم ستيرلينج في الصيف المقبل وذلك بسبب حرمان النادي الانجليزي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لعامين مقبلين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات الثنائي دي بروين وستيرلينج، حيث يسعى زيدان إلى فعل المستحيل من أجل رؤية ثنائي مانشستر سيتي في قلعة سانتياجو برنابيو في الموسم المقبل.