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بدايته كانت مع سهير البابلي.. وعرف بـ"الشجاع".. محطات في حياة آسر ياسين

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:26 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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يحتفل اليوم الوسط الفني بميلاد الفنان  آسر أشرف فؤاد ياسين، الذي كانت بدايته مع "سهير البابلي" في عام 2006م بمسلسل "قلب حبيبة"، ثم توالت عليه الأعمال الفنية وحقق نجاحا جماهيريا واستطاع أن يكسب قلوب الملايين.

ويعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته

1- ولد في 25 فبراير عام 1981م.

2- يبلغ التاسعة والثلاثون من عمره.

3- ينتمي إلى برج "الدلو"

4- تخرج من كلية الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

5- قدم العديد من الأفلام منها الجزيزة، رسائل البحر، بيبو وبشير، حليم، جنينة الأسماك، على جنب ياسطى، تراب الماس، أسوار القمر، الشايب، صاحب المقام، هيبتا، ولاد رزق ج2، الراهب.

6-شارك في عدة مسلسلات منها ملح الأرض، العهد، عرض خاص، قلب حبيبة، لحظات حرجة، عمارة يعقوبيان، العهد، ألف ليلة وليلة، الرحلة، في كل أسبوع يوم جمعة.

7- كانت أول إنطلاقة له في المجال الفني عام 2007 من خلال مشاركته في مسلسل "عمارة يعقوبيان".

8- حصل على عدة جوائز منها جائزة أفضل ممثل في عام 2011، "بمهرجان قرطاج الدولي".

9- تزوج من "كنزي العبدالله" بعد قصة حب طويلة نشأت بينهم في الجامعة.

10- أنجب ولدين فقط هما أمين، طاهر.

11- شارك في إحدى الحملات السياسية الخاصة بحزب "الثورة".

12- يميزه جمهوره بلقب "الشجاع"، وذلك لعدم تخوفه من "الغوريلا" عند تعرضه لمقلب من قبل "رامز جلال" في برنامج "رامز في الشلال" عام 2019.

13- يتميز بحبه الشديد لقراءة العديد من الكتب منها أولاد حارتنا، بيت من لحم، الفرافير، بيرة في نادي البلياردو.

14- سوف يخوض هذا الموسم الرمضاني بعدة أعمال فنية منها صاحب المقام، ب100وش، الشايب، هيبتا ج2، ولاد رزق ج3.


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الكلمات المفتاحية

منوعات فن الفجر الفني اسر ياسين

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