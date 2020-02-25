مدرب أرسنال يتحدث عن إمكانية انتقال أوباميانج لبرشلونة

تحدث مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي عن مستقبل هدّاف الفريق أوباميانج، مؤكداً أنه على درايه أن الكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة تسعى خلفه لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

تصريحات مايكل أرتيتا

وأوضح مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي في تصريحات صحفية :"أوباميانج لاعب رائع، وشيء طبيعي أن يسعى الكبار خلفه لضمه، ونحن نعرف بالفعل أن هناك عدة أندية تسعى خلفه، وأتمنى أن ننجح في إقناعه بالبقاء وأن آرسنال الأفضل له".

وتابع مدرب الأرسنال : "بالتأكيد هو أهم لاعب فريقي، وتأثيره واضح للجميع، ويجب أن نقنعه بالبقاء، إنه يريد اللعب في أكبر المسابقات القارية مع أفضل اللاعبين، ويجب أن نساعده على ذلك، ونحقق له أهدافه".

وأضاف أرتيتا: "أنا سعيد بوجوده في آرسنال، إنه يسجل الكثير من الأهداف الحاسمة، كما أنه قائد رائع، ومثال يحتذى لباقي زملائه، ويؤدي واجباته الدفاعية رغم كونه رأس حربة".

عقد أوباميانج مع الأرسنال

وفي سياق متصل ينتهي عقد النجم الجابوني أوباميانج مع آرسنال في يونيو 2021، حيث تسعى إدارة النادي اللندني بكل الطرق حاليا لإقناع اللاعب بتمديد تعاقده والبقاء مع الجانرز في الفترة المقبلة.