Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد وبرشلونة في صراع من أجل فان دايك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:21 ص
Advertisements
فان دايك
فان دايك
علي خلاف
Advertisements

تحدث بول آينس نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق عن إمكانية رحيل مدافع الريدز الأول الهولندي فان دايك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لأحد قطبي الكرة العالمية برشلونة الإسباني أو غريمه ريال مدريد.

تصريحات بول آينس

وأوضح بول آينس النجم الإنجليزي السابق لفريق ليفربول أن الريدز قد يخسر فان دايك إن قرر ريال مدريد وبرشلونة التعاقد معه، كما حدث من قبل مع لويس سواريز وفيليب كوتينيو وتشابي ألونسو، حيث أن عروض أكبر ناديين في العالم تغري نجوم الفريق الأحمر.

وقال بول آينس في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية:"

أعتقد أن ما يقوم به يورجن كلوب واللاعبين أمر رائع، لكن الفرق الكبيرة تفوز بالألقاب كل عام، نعم ليفربول فريق رائع الآن".

وتابع نجم ليفربول:" التحدي الآن هو كيف يمكنهم التحسن في المستقبل، إنه امر صعب لأنهم يملكون بعض اللاعبين الشباب الذين يتطورون، لكن كل شيء يتغيّر بسرعة في كرة القدم، لقد شاهدنا فيليب كوتينيو، فجأة جاء برشلونة وأخذه، الحفاظ على اللاعبين سيكون تحدٍ صعب على ليفربول".

وأردف بول آينس حديثه: "فان دايك؟ حسب من هو النادي الذي سيتقدم بعرض لضمه، عندما يطرق برشلونة وريال مدريد الباب، من الصعب أن تقول لا، هذه الأشياء هي ضريبة النجاح"

واختتم بول حديثه:"،عندما تقوم بالعديد من الإنجازات الرائعة، إنك تلفت انتباه أندية مثل البرسا والريال، إنه أمر صعب على اللاعب أن يقول لا عندما يأتيان من أجله".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مفاوضات برشلونة لفان دايك فان دايك وبرشلونة فان دايك ريال مدريد يستهدف فان دايك ريال مدريد وفان دايك رحيل فان دايك حقيقة انتقال فان دايك لريال مدريد تعليق كلوب على رحيل فان دايك لبرشلونة

أخبار تهمك

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 15 ساعة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ يوم

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

بسبب سوء الأحوال الجوية.. مجلس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين

منذ ساعة و 20 دقيقة

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

تقرير.. برشلونة يقترب من خطف حلم ريال مدريد بصفقة تبادلية

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 2 أبريل.. مجزرة في الملكي والصفقة الأهم تقترب بشدة

نجم مان يونايتد السابق يفجر مفاجأة عن انتقال بوجبا إلى ريال مدريد

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين.. نجم الملكي يشعل غضب زيدان وبرشلونة يرفع الراية البيضاء أمام المرينجي

أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة.. البرسا يهدد ريال مدريد وصفقة كبري تقترب من الكامب نو

أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين.. نجمي البرسا يحسمان مصيرهما وأزمة في الفريق قبل موقعة ليفربول

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:27 ص

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

03:30 ص

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

10:55 م

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

10:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status