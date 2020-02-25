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كلوب يدلي بتصريحات مثيرة للجدل عن برشلونة وريال مدريد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:13 ص
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كلوب
كلوب
علي ماهر حلمي
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عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن قلقه بشأن رحيل لاعبيه بعد تألقهم بقوة خلال الموسم الماضي وهذا الموسم.

وقال كلوب:" بالنسبة للعالم فنادى ليفربول ناد كبير جدا لكن في أميركا الجنوبية، برشلونة وريال مدريد أكثر شهرة، وهو أمر منطقي بسبب عامل اللغة والثقافة المشتركة بالنسبة لبعض اللاعبين لدينا إذا تلقيت اتصالا من برشلونة أو ريال مدريد، فمن الصعب الرفض وقول لا هذا مقلق".

يذكر أن العديد من التقارير العالمية ذكرت اهتمام نادي برشلونة وريال مدريد الإسباني بالعديد من لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي بعد التألق اللافت خلال الفترة الماضية أبرزهم ثلاثي الهجوم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح واللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني و المهاجم الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو بالإضافة إلي المدافع الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع النادي الإنجليزي.

وكانت آخر صفقة قد تمت بين نادي ليفربول الإنجليزي و قبطي الكرة الاسبانية هي انضمام اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو الموسم قبل الماضي من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي الي صفوف نادي برشلونة الاسباني بمبلغ قدره 160 مليون يورو.

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