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"السجن".. الطريقة الوحيدة لإيقاف ميسي كما يرى جاتوزو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:05 ص
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ميسي
ميسي
محمد الدمتناوي
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يستعد فريق برشلونة الإسباني، لمواجهة نادي نابولي الإيطالي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة برشلونة ونابولي على أرضية ملعب سان باولو.

وقال جينارو جاتوزو، المدير الفني لفريق نابولي، خلال تصريحات لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، نسعى لإنشاء سجن لميسي في مناطق معينة في الملعب ، لمنع برشلونة من بناء الهجمات.

وسجل ميسي أربع أهداف في مباراة فريقه الأخيرة أمام إيبار، في اللقاء الذي انتهى لمصلحة العملاق الكتالوني بخماسية نظيفة.

ويبحث جاتوزو لإنشاء "قفص" لميسي، في وسط الملعب، لإفساد كل الهجمات الخاصة ببرشلونة، حيث يعتبر ميسي مصدر الخطورة الاول بالنسبة للبارسا.
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