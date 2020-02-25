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جوارديولا: ريال مدريد ملوك أوروبا وسنفوز عليهم في «البرنابيو»

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:39 ص
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جوارديولا
جوارديولا
علي خلاف
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تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بطل إنجلترا عن مواجهة ريال مدريد المقبلة خارج أرضهم في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مواجهة ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

ومن المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير 2020 ، في تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

تصريحات جوارديولا عن مواجهة ريال مدريد

وأوضح المدرب الإسباني بيب جوارديولا للصحفيين بعد الفوز أمام ليستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز :"سيتعين علينا إظهار شخصيتنا المتميزة وأنا أعرف أنني واللاعبين والنادي بكامله نريد القتال حتى النهاية من أجل هذا اللقب".

وأضاف مدرب مانشستر سيتي :"هذا هو الاختبار الحقيقي، ملوك البطولة في مواجهة فريق غير معتاد على خوض مثل هذه المباريات كثيرا لأن أفضل أداء لنا كان الوصول لقبل النهائي".

وتابع بيب :"لكن إذا أردت فعل هذا (الفوز باللقب) فسيكون عليك مواجهة مثل هذه الفرق عاجلا أو آجلا. وسيكون عليك الفوز على ريال مدريد وعلى برشلونة والفوز على بايرن ميونيخ. سيكون عليك الفوز على الفرق الكبيرة جدا".

وأختتم جوارديولا تصريحاته :"إذا نجحنا في المهمة فسنكون في قمة السعادة. وإن لم ننح فسنحاول في الموسم المقبل، في الموسم المقبل لا أعرف لكن عندما يتسنى لنا اللعب فإننا سنعود"

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