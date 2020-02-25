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نجم مانشستر سيتي يرغب في اللعب بجانب ميسي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:33 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن
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أعرب البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عن رغبته في اللعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في يوم من الأيام.

وقال سيلفا في تصريحات صحفية:"أريد اللعب مع ميسي يوماً ما لكي أقول إني تمكنت اللعب مع أفضل إثنين في العالم ميسي ورونالدو، لكنها مسألة مُعقدة".

وعن أندريس إنييستا، قال سيلفا:"إنييستا واحد من أفضل نجوم خط الوسط في تاريخ كرة القدم وهو أسطورة، إنه مثال رائع للجميع".

وعن المُرشحين الأبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا، اختتم سيلفا تصريحاته قائلاًُ: "برشلونة وباريس سان جيرمان هم الفرق المُرشحة للفوز بدوري أبطال لأن لديهم ميسي ومبابي ونيمار".

وكشف الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي مؤخرًا مدى جاهزية نجم الفريق الإسباني ديفيد سيلفا لمواجهة ريال مدريد الإسباني في مباراة الذهاب في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت التقارير أن النجم الإسباني شارك في المراحل الأخيرة من المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي على وستهام يونايتد بهدفين نظيفين وذلك بعد تدخل قوي من أنجيلو أوجبونا داخل منطقة الجزاء.

وأوضح جوارديولا أن الإصابة التي يعاني منها سيلفا ليست خطيرة مؤكدًا أنه سيكون جاهزًا للانضمام إلى بقية أعضاء الفريق في الأسبوع المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:"أخبرني ديفيد سيلفا أنه شعر بشيء ما لكنني لا أعتقد أنها مشكلة كبيرة، سأعرف كل شيء بالضبط خلال ساعات بعد إجراء الفحص الطبي". 

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