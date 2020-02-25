ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ27.. ليفربول يقترب من حلم البريميرليج

واصل فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح انتصاراته في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث فاز على فريق وست هام يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد.

وفي إطار نفس الجولة أيضاً حقق فريق مانشستر سيتي انتصارا صعبا على فريق ليستر سيتي بنتيجة هدف نظيف أحرزه البرازيلي جابريل جيسوس.

وتعادل فريق شيفيلد يونايتد مع فريق برايتون بنتيجة هدف لكل فريق، وفاز فريق أرسنال على فريق ايفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات.

وفاز كريستال بالاس على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدف نظيف، وأيضا حقق فريق ساوثهامبتون فوزا سهلا على فريق استون فيلا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وانتصر فريق ولفرهامبتون على فريق نوريتش سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وفي قمة الجولة حسم فريق تشيلسي ديربي لندن لصالحه على حساب توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج في لندن.

ونجح مانشستر يونايتد في الفوز على فريق واتفورد بثلاثية نظيفة على ملعب الأولدترافورد، وحقق فريق بيرنلي نفس النتيجة على حساب فريق بورنموث على ملعب تيرف مور.

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- ليفربول 79 نقطة.

2- مانشستر سيتي 57 نقطة.

3- ليستر سيتي 50 نقطة.

4- تشيلسي 44 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 41 نقطة.

6- توتنهام هوتسبير 40 نقطة.

7- شيفيلد يونايتد 40 نقطة.

8- ولفرهامبتون 39 نقطة.

9- أرسنال 37 نقطة.

10- بيرنلي 37 نقطة.

11- إيفرتون 36 نقطة.

12- ساوثهامبتون 34 نقطة.

13- كريستال بالاس 33 نقطة.

14- نيوكاسل يونايتد 31 نقطة.

15- برايتون 28 نقطة.

16- بورنموث 26 نقطة.

17- أستون فيلا 25 نقطة.

18- وست هام 24 نقطة.

19- واتفورد 24 نقطة.

20- نورويتش سيتي 18 نقطة.