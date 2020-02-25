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ديانا كرزون: حاولت إخفاء خبر زواجي من معاذ العمري (فيديو)

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:01 ص
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ديانا كرزون
ديانا كرزون
صلاح حسن
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أعربت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها بمناسبة خطوبتها على مواطنها الإعلامي معاذ العمري، موجهًة الشكر والتقدير لكل من وجه لها رسائل التهنئة والتبريكات مردفًة: "حاولنا إخفاء خبر زواجنا حتى إتمام الأمر الجمعة المقبل ولكننا لم نستطيع".


وقالت ديانا كرزون في تصريحات إذاعية مع الإعلامي معاذ العمري عبر إذاعة "ميلودي الأردن"، إن الزملاء والأصدقاء الذين يحبوننا بدأوا بنشر الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي ومن هنا علم الجميع بالأمر، وربنا يتمم بالخير.


من جهته قال معاذ العمري، في رسالة مديح لديانا كرزون بذات المكالمة أنه من أسعد الأشخاص لأنها ستكون شريكة حياته مبينًا: "استغل هذه الفرصة يا ديانا لأقول لك أنك بالنسبة لي شخص عظيم والله رزقني بك وأنا سعيد لأنك سوف تكونين شريكة حياتي".


واستطرد "العمري" قائلًا: "ديانا كرزون شخص مختلف أنتي شخصية نقية وصاحبة قلب أبيض، وأقول يارب يتمم لنا على خير ويجعل جميع أيامنا خير يارب".


فيما ردت عليه ديانا كرزون قائلًة: "يارب يتمم على خير وأريد أن أقول لمعاذ يارب تكون دائمًا بجواري وسندي وزوجي وحبيبي وكل شيء في حياتي".


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