ديانا كرزون: حاولت إخفاء خبر زواجي من معاذ العمري (فيديو)

أعربت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها بمناسبة خطوبتها على مواطنها الإعلامي معاذ العمري، موجهًة الشكر والتقدير لكل من وجه لها رسائل التهنئة والتبريكات مردفًة: "حاولنا إخفاء خبر زواجنا حتى إتمام الأمر الجمعة المقبل ولكننا لم نستطيع".

وقالت ديانا كرزون في تصريحات إذاعية مع الإعلامي معاذ العمري عبر إذاعة "ميلودي الأردن"، إن الزملاء والأصدقاء الذين يحبوننا بدأوا بنشر الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي ومن هنا علم الجميع بالأمر، وربنا يتمم بالخير.

من جهته قال معاذ العمري، في رسالة مديح لديانا كرزون بذات المكالمة أنه من أسعد الأشخاص لأنها ستكون شريكة حياته مبينًا: "استغل هذه الفرصة يا ديانا لأقول لك أنك بالنسبة لي شخص عظيم والله رزقني بك وأنا سعيد لأنك سوف تكونين شريكة حياتي".