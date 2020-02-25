التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق نابولي الإيطالي نظيره فريق برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء 25 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان باولو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق نابولي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام في الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

وحقق فريق برشلونة فوزا عريضا على حساب فريق إيبار بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في المباراة الماضية من بطولة الدوري الإسباني.

واستقر كيكي سيتين مدرب فريق برشلونة على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق نابولي، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - أومتيتي - فيربو.

خط الوسط : بوسكيتس - فيدال - فرانكي دي يونج - ارثور ميلو.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - انطوان جريزمان.

بينما فاز فريق نابولي بالمباراة الماضية في الدوري الايطالي بصعوبة على فريق بريشيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

وسيدخل الفريق الإيطالي بقيادة مدربه جينارو جاتوزو بالقوة الضاربة ضد فريق برشلونة، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى: أوسبينا.

خط الدفاع: ماريو روي، ماكسيموفيتش، مانولاس، دي لورينزو.

خط الوسط: دييجو ديم، زيلينسكي، فابيان رويز - كاليخون.

خط الهجوم: لورينزو إنسيني، مارتينز.

يذكر أن فريق ليفربول هو بطل نسخة دوري أبطال أوروبا الماضية بعدما فاز على فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.