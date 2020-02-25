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للمطالبة بانعقاد لجنة القيد.. دعوات للاحتشاد أمام مكتب نقيب الصحفيين

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:21 ص
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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دعا عدد من الزملاء الصحفيين غير المعينين، للاحتشاد أمام مكتب النقيب ضياء رشوان؛ لمطالبته بانعقاد لجنة القيد لجدول تحت التمرين لعام 2020.

وطالب الزملاء، مجلس النقابة، بتحديد موعد واضح لفتح باب تلقي أوراق الزملاء للانضمام إلى جدول تحت التمرين بالنقابة، وانعقاد لجنة القيد، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، قبل شهر رمضان المبارك، تحسبًا لتأخر موعد انعقادها حتى آخر العام.

ودعا الزملاء للاحتشاد أمام مكتب النقيب في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، مطالبين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بالتضامن معهم، مؤكدين أن عضوية النقابة هي حق أصيل لهم، ومن حقهم أن تكون النقابة مظلة حماية لهم، خاصة وأنهم أمضوا سنوات طويلة من حياتهم في العمل الصحفي.
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الكلمات المفتاحية

وقفة نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين

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