للمطالبة بانعقاد لجنة القيد.. دعوات للاحتشاد أمام مكتب نقيب الصحفيين

دعا عدد من الزملاء الصحفيين غير المعينين، للاحتشاد أمام مكتب النقيب ضياء رشوان؛ لمطالبته بانعقاد لجنة القيد لجدول تحت التمرين لعام 2020.





وطالب الزملاء، مجلس النقابة، بتحديد موعد واضح لفتح باب تلقي أوراق الزملاء للانضمام إلى جدول تحت التمرين بالنقابة، وانعقاد لجنة القيد، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، قبل شهر رمضان المبارك، تحسبًا لتأخر موعد انعقادها حتى آخر العام.



