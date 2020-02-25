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موعد مباراة الأهلي القادمة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:45 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي صن داونز الجنوب الإفريقي يوم السبت القادم 29 فبراير ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي صن داونز يوم السبت القادم في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا

وستذاع مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي صن داونز يوم السبت القادم في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "بي إن سبورتس".

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا

وستلعب مباراة إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي ضد نظيره نادي الترجي يوم السبت الموافق 7 مارس على ملعب صن داونز في جنوب إفريقيا.

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