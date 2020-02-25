"اعذروه.. حياته مش تمام".. مطرب شهير يسخر من اعتزال رامي صبري تشجيع الزمالك

سخر المطرب الشاب هيثم سعيد من زميله الفنان رامي صبري بعد إعلان الأخير اعتزال تشجيع نادي الزمالك بعد غيابه عن مباراة القمة.

وكتب سعيد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اعذروه يا جدعان.. الراجل بقاله أسبوعين بيقولكم حياته مش تمام".





كان رامي صبري، تصدر قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد إعلانه اعتزال تشجيع نادي الزمالك، بسب غيابه عن مباراة نادي الأهلي التي كان من المقرر إقامتها أمس الإثنين على استاد القاهرة.





ونشر رامي صبري، تغريدة عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال خلالها: "اليوم أعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير وعدم حضوره لماتش النادي الأهلي المحترم".







