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تعرف علي جدول ترتيب الدوري المصري

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:03 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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استمر النادي الأهلي في التحليق بعيدا بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بعد مرور 19 جولة من عمر البطولة حيث تم احتساب له ثلاث نقاط بعد انسحاب نادي الزمالك من المباراة التي كانت من المقرر إقامتها مساء الاثنين علي ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء انسحاب نادي الزمالك من المباراة امام النادي الأهلي بعد فشل وصول حافلة الفريق الأبيض الي ستاد القاهرة الدولي بسبب الزحام والأمطار بينما كان النادي الأهلي قد وصل الي ملعب المباراة وتاجلت المباراة لمدة ساعة بعدها فشل لاعبي نادي الزمالك في الوصول لملعب المباراة مما أدى الي انسحابه واحتساب الثلاث نقاط للنادي الأهلي حسب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن يتم خصم ثلاث نقاط نادي الزمالك و 6 نقاط في نهاية المباراة بعد أن انسحب من المباراة حسب لوائح وقوانين الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أزمة مباراة الاهلي و الزمالك:

1-الأهلي 48 نقطة.

2- المقاولون العرب 32 نقطة.

3- الزمالك 31 نقطة.

4- بيراميدز 29 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 27 نقطة.

6- سموحة 24 نقطة.

7- إنبي 24 نقطة.

8- الإنتاج الحربي 23 نقطة.

9- الإسماعيلي 21 نقطة.

10- المصري البورسعيدي 20 نقطة.

11- حرس الحدود 19 نقطة.

12- الجونة 19 نقطة.

13- أسوان 18 نقطة.

14- طلائع الجيش 15 نقطة.

15- طنطا 15 نقطة.

16- مصر المقاصة 14 نقطة.

17- وادي دجلة 14 نقطة.

18- اف سي مصر 11 نقطة.

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