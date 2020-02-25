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نانسي عجرم تكشف موقفها من دخول بناتها مجال الفن

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:56 ص
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بوابة الفجر
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قالت المطربة اللبنانية نانسي عجرم إن علاقتها ببناتها الثلاث ممتازة وتعيش الأمومة بأفضل وجوهها، فهي تهتم بكل تفصيل صغيرًا كان أم كبيرًا، وتعيش كأي أم تهتم بدراستهن ونشاطاتهن اليومية.

وأضافت في تصريحات صحفية أنها تلعب وتغني معهن وتستمتع معهن بتفاصيل حياتها اليومية، لكن ما زال الوقت مبكراً لمعرفة ما إذا كانت أي واحدة منهن تهوى المجال الفني أو ما إذا كانت تودّ خوضه.

وأكد أنها ستشجع كل واحدة منهن على دخول المجال الذي تحبه وتريده.


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