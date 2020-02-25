ارتفاع مصابي كورونا في كوريا الجنوبية لـ893 حالة

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 893 حالة إصابة، وفقا لما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".



الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.