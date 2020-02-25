Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:30 ص
Advertisements
حافلة الزمالك
حافلة الزمالك
هيثم موسى
Advertisements

كشف إسلام  طلخان مدير السياحة بشركة دانا للسياحة، والتي تم تكليفها بنقل لاعبي الزمالك إلى ستاد القاهرة، لخوض لقاءالقمة 119 الذي كان من المفترض إقامته، أمس الإثنين على ستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري العام، عن تفاصيل رحلة لاعبي الفارس الأبيض التي تعطلت بناء على تصرحات مسئولي القلعة البيضاء.

_ مخطط الزمالك للانسحاب من القمة 119

 وقال إسلام طلخان خلال تصريحات إعلامية، إن الحافلة  توجهت إلى نادي مقر الأبيض في وقت مبكرا قبل بداية لقاء القمة، وبالتحديد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر أمس الإثنين، بعد حجز الحافلة بساعة تقريبا من قبل نادي الزمالك.

_ بداية الرحلة 

وأشار إلى الحافلة اتخذت مسارها الطبيعي وسلكت طريق "كوبري أكتوبر" وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي للغاية، حتى طلب اللاعبين تغيير المسار  لدخول "دورة المياه" بعد الوصول إلى شارع "رمسيس"، ومن ثم قام اللاعبين بالرحيل واحد تلو الآخر مستخدمين "تاكسي"، في حين عادت الحافلة مرة أخرى إلى مقر النادي، بطاقم الإداريين وعمال النادي.

_ وصف الحافلة 

وأضاف:" الحافلة من أفضل أنواع "الماركات" المشهور، وموديل عام 2019 وتم تصينه بشكل تام، كما أكد أن هناك سيارة شرطة كانت مرافقة لرحلة الزمالك وشاهدة على الواقعة".

_سبب التوقف عند البنزينة

وتابع:" طلب طاقم الزمالك الذي كان يستقل الحافلة من السائق الوقوف عند أقرب بنزينة للسماح باللاعبين دخول "دورات المياة"، ومن ثم قاموا بأمره العودة مجددا إلى مقر النادي في ميت عقبة".


جدير بالذكر أن رودا السوشيال ميديا تداولوا مقطع فيديو للاعبي الزمالك الناشئين خلال مغادرتهم لحافلة الفريق قبل التوجه لمواجهة الأهلي، بعد أن غادروا  وسط وجود لرجال الأمن والذين طالبوا اللاعبين أكثر من مرة باستقلال الحافلة والذهاب لملعب اللقاء قبل أن يقرر اللاعبين العودة للمنزل وعدم الذهاب للملعب.

وقام حكم اللقاء بالغاء المباراة بعد مرور 30 دقيقة على موعدها واحتسب النتيجة لصالح الأهلي بالفوز بهدفين مقابل لاشئ وفقاً للوائح.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الاهلي والزمالك مباراة الأهلي والزمالك سبب تأخر حافلة الزمالك سبب تأخر الزمالك تاخر حافلة الزمالك الزمالك الاهلي والزمالك الاهلى والزمالك الاهلي الأهلي والزمالك

أخبار تهمك

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 6 ساعات

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ يوم

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. نجم الزمالك معروض على الأهلي

أخر أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: غياب 8 لاعبين أمام جينيراسون.. نجم الأبيض يقترب من الرحيل.. تردد قناة الزمالك

عاجل.. الزمالك يكشف عن تصميم حافلة الفريق الجديدة (صورة)

أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

بعد أزمة القمة 119.. تاريخ انسحابات الزمالك في الكرة المصرية

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 م

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

10:55 م

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

03:30 ص

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

10:51 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

04:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status