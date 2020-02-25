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بعد فوز ليفربول على وست هام .. الريدز يعادل بطل الثلاثية وأرنولد ينضم للأساطير وماني يؤصل العقدة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:27 ص
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ليفربول ووست هام
ليفربول ووست هام
عبد القادر عرابي
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واصل فريق ليفربول الإنجليزي دهسه لمنافسيه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بعد أن حقق فوزاً جديداً على حساب ضيفه وست هام يونايند بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب أنفيلد رود، ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف ليفربول جورجينو فينالدوم، والنجم المصري محمد صلاح ، والسنغالي ساديو ماني، بينما سجل هدفي وست هام عيسى ديوب وباولو فورنالاس.

ورفع ليفربول رصيده للنقطة 79، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وشهدت المباراة العديد من الأرقام المميزة لفريق ليفربول، نستعرضها لكم ضمن التقرير التالي.

صلاح وماني يؤصلان العقدة

يعرف الثنائي الذهبي، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني شباك وست هام جيداً، حيث سجل صلاح 6 أهداف وصنع هدفين أمام المطارق، بينما سجل ماني 5 أ هداف وصنع 3.

روبيرستون يواصل التألق

منذ أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص هال سيتي، وصل روبيرستون للتمريرة الحاسمة رقم 27، أكثر من أي مدافع آخر في الدروي الإنجليزي منذ ذلك التوقيت.

أرنولد ينضم لقائمة الأساطير

وصل نجم ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد اليوم للتمريرة الحاسمة رقم 25 في عمر 21 عاماً و 140 يوماً، ليصبح ثالث أصغر لاعب يصل لهذا الرقم في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد واين روني بسن 21 عاماً و 63 يوماً، وسيسك فابريجاس بسن 20 عاماً و 134 يوماً.

ليفربول يعادل رقمه السابق

وصل ليفربول للفوز رقم 21 على التوالي على أرضية ملعبه، ليعادل رقمه السابق المسجل في الفترة بين يناير وديسمبر من عام 1972.

ليفربول يعادل نقاط بطل الثلاثية

وصل ليفربول للنقطة 79، وهو نفس نقاط مانشستر يونايتد موسم 1998/1999 والتي حسم بها لقب الدوري، أحد ألقاب الثلاثية الشهيرة.

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