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تاريخ مواجهات تشيلسي وبايرن ميونخ .. تكافؤ كبير ولقب لكل منهما

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:57 ص
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تشيلسي عام 2012
تشيلسي عام 2012
عبد القادر عرابي
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يحتضن ملعب ستامفورد بريدج قمة ملتهبة تجمع فريق تشيلسي الإنجليزي وضيفه بايرن ميونخ الألماني، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مواجهات الفريقان الرسمية السابقة، أربعة مواجهات بين الطرفين، شهدت تكافؤ كبير بينهما، إذ تقابلا في أربعة مناسبات، فاز تشيلسي مرة وحيدة وبالمثل للبايرن، فيما تعادلا في لقائين فقط، حسم تشسلسي أحدهما بركلات الترجيح، وكرر البايرن نفس الأمر مرة واحدة.

وتعود أولى مواجهات الفريقين لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2005، حيث حقق تشيلسي الفوز في لقاء الذهاب بملعب ستامفورد بريدج بنتيجة 4-2، حيث سجل لتشلسي أشلي كول وديديه دروجبا، وهدفين لمدربه فرانك لامبارد، بينما سجل هدفي البايرن باستيان شفاينتشتايجر ومايكل بالاك.

ورد البايرن الهزيمة بثلاثية مقابل هدفين في لقاء العودة، سجل أهداف بايرن ميونخ الثنائي البيروفي كلاوديو بيتزارو وخوسية جيريرو ومحمد شول، بينما سجل هدفي تشيلسي ديدييه دروجبا وفرانك لامبارد.

وكانت ثالث المواجهات في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2012 بملعب أليانز أرينا، حيث تعادلا بهدف لكل فريق، سجل للبايرن توماس مولر، وتعادل دروجبا لتشيلسي، قبل أن يحسم تشيلسي اللقب بركلات الترجيح.

وكانت آخر المواجهات الرسمية في بطولة كأس السوبر 2013 بالعاصمة التشيكية براغ، حيث تعادلا بنتيجة 2-2، حيث إنتهى الوقت الأصلي بهدف لفيرناندو توريس مقابل هدف لفرانك ريبيري، ثم تقدم إيدين هازارد في الشوط الإضافي للبلوز قبل أن يتعادل خافي مارتينيز للبافاري في اللحظات الأخيرة، ويحسمها البايرن بركلات الترجيح.

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