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بينهم الأهلي وفايلر.. 5 مستفيدين بعد انسحاب الزمالك من لقاء "القمة 119"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:38 ص
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الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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مصائب قوم عند قوم فوائد.. انسحاب الزمالك من مواجهة الأهلي في مباراة القمة 119 والتي كان مقررًا لها مساء أمس الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، سيعود بفائدة كبيرة على بعض منافسي الفريق الأبيض بعد خسارته 3 نقاط في سباق بطولة الدوري المصري، وانتظاره عقوبات قاسية من اتحاد الكرة بعد الانسحاب.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز المستفيدين من انسحاب الزمالك أمام الأهلي في القمة 119:-

الأهلي

يعتبر فريق الأهلي أكثر المستفيدين من انسحاب الزمالك من مباراة القمة 119 بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، وذلك بعدما أضاف 3 نقاط جديدة لرصيده ليبتعد بصدارة الترتيب بفارق 16 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بـ32 نقطة.

كما أن انسحاب الزمالك من لقاء القمة منح الأهلي فرصة للاستعداد بشكل جيد للمواجهة الهامة أمام فريق ماميلودي صن داونز بطل جنوب إفريقيا في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها 29 فبراير الجاري.

رينيه فايلر:

استفاد المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أيضا بعد انسحاب الزمالك من مباراة القمة واعتبار الأهلي فائزًا بنتيجة 2/0، حيث وصل "فايلر" للفوز رقم 16 على التوالي مع المارد الأحمر ببطولة الدوري الممتاز، وأصبح على بعد فوزًا وحيدًا من معادلة الرقم القياسي للبرتغالي مانويل جوزيه صاحب أفضل انطلاقة بالدوري مع الأهلي بـ17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004 / 2005.

المقاولون العرب:

يعد فريق المقاولون العرب مستفيدًا أيضا من انسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي، بعدما حافظ على مركزه الثاني برصيد 32 نقطة، متفوقا بنقطة وحيدة عن الفريق الأبيض صاحب المركز الثالث برصيد 31 نقطة، وحال خصم نقاط من الزمالك بعد انسحابه سيكون أمام ذئاب الجبل فرصة جيدة للابتعاد بـ"وصافة" البطولة.

الترجي التونسي:

نادي الترجي يعتبر واحد من المستفيدين أيضا بعد أحداث أزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، وانسحاب الفريق الأبيض، خاصة وأن هذه الأحداث المؤسفة قد تؤثر سلبًا على أداء وتركيز لاعبي الزمالك في مباراته ضد بطل تونس يوم 28 فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصة وأن الفريق التونسي يسعي للثأر من هزيمته أمام الزمالك بالسوبر الإفريقي.

بيراميدز:

يتواجد فريق بيراميدز في قائمة المستفيدين من انسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي، حيث أصبح لديه فرصة للتقدم للمركز الثالث ومنافسة المقاولون على "وصافة" الدوري، وذلك في حالة توقيع اتحاد الكرة عقوبة بخصم نقاط من رصيد الفارس الأبيض بالدوري، خاصة وأن بيراميدز يحتل المركز الرابع برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك.

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