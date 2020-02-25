رامي صبري يتصدر تريند جوجل بعد إعلان اعتزاله تشجيع الزمالك













تصدر الفنان رامي صبري، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد إعلانه اعتزال تشجيع نادي الزمالك، بسب غيابه عن مباراة نادي الأهلي التي كان من المقرر إقامتها أمس الإثنين على استاد القاهرة.ونشر رامي صبري، تغريدة عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال خلالها: "اليوم أعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير وعدم حضوره لماتش النادي الأهلي المحترم".يشار إلي أن رامي صبري طرح مؤخرًا أغنية جديدة لنادي الزمالك، بعد فوزه ببطولة السوبر على غريمة نادي الأهلي، تحمل عنوان "مبروك يا زمالك".جدير بالذكر أن آخر أعمال النجم رامى صبرى "حياتى مش تمام" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوى.