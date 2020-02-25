"ملناش نصيب" لـ إيناس عز الدين تتجاوز 100 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة (فيديو)









يذكر أن أغنية "ملناش نصيب" كلمات "عبد الإله بن فهد"، ألحان "غريب"، توزيع "طارق عبد الجابر"، ميكس وماستر "محمود علاء"، هندسة صوت "شريف منير، إخراج "ديب جاد".

وفي سياق آخر حققت "عز الدين" نجاحًا جماهيريًا في إحدى حفلاتها الاخيرة بدولة "الإمارات العربية المتحدة" واستطاعت خطف الأنظار نحوها بصوتها المميز الراقي.



وقد طرحت "عز الدين" عام 2019 أغنيتها "القرايب مش حبايب" وحققت نسبة مشاهدة عالية ونالت إعجاب الجماهير.







وفي سياق آخر حققت "عز الدين" نجاحًا جماهيريًا في إحدى حفلاتها الاخيرة بدولة "الإمارات العربية المتحدة" واستطاعت خطف الأنظار نحوها بصوتها المميز الراقي.وقد طرحت "عز الدين" عام 2019 أغنيتها "القرايب مش حبايب" وحققت نسبة مشاهدة عالية ونالت إعجاب الجماهير.

أشعلت الفنانة إيناس عز الدين مواقع التواصل الإجتماعي وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد طرحها لأغنيتها الجديدة "ملناش نصيب".ونشرت "عز الدين" صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" توضح عدد المشاهدات التي حققته أغنية "ملناش نصيب" حيث أنها تجاوزت 100 ألف مشاهدة وذلك بعد ساعات قليلة من طرح الأغنية.وكتبت "عز الدين" قائلة: "اللهم لك الحمد والشكر 100 الف مشاهدة بعد طرح الأغنية بساعات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي".وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "مليون مبروك بالتوفيق تستاهلي أكتر وأكتر وإنتي اللي يستاهل يتقال عليكي فعلا "نمبر وان"، بموت فيكي".