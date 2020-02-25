مرور البحر الأحمر لـ"الفجر": لم نغلق الطرق بسبب الأحوال الجوية

أكد العميد محمد صلاح مدير مرور البحر الأحمر، أن طرق البحر الأحمر تعمل بشكل جيد، ولا توجد طرق مغلقة بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.



وأضاف "صلاح" فى تصريحات خاصة إلى "لفجر" أن مرور البحر الأحمر وضع خطة متكاملة، وشكل لجنة على جميع الطرق السريعة، مع تكثيف حملات الرادار على الطرق كافة.



وناشدت إدارة مرور البحر الأحمر جميع سائقي المركبات توخي الحظر، واتباع تعليمات رجال المرور.



كان محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، قد أصدر توجيهات عاجلة، أمس الاثنين، لجميع رؤساء القرى والمدن بالمحافظة، برفع حالة الطوارئ، والاستعداد لمواجهة الأمطار حال سقوطها، بعدما شهدت بعض المحافظات سقوط أمطار، واتخاذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لسرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه.



وشدد "حنفي"، على ضرورة قيام رؤساء القرى والمدن والمديريات الخدمية، بتكثيف التواجد الميداني، وإخطار غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بأي مستجدات لسرعة التعامل معها، على أن تقوم الغرفه بدورها بالتنسيق مع غرفة العمليات، وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



وأوضح المحافظ ضرورة جاهزية كافة المعدات، لسرعة التعامل مع أي مستجدات، حفاظًا على سلامة المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، مع استمرار المتابعة الميدانية لحالة الشوارع المختلفة.