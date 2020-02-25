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السيطرة على حريق هائل في مصنع مطاط بالعاشر من رمضان
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:30 ص
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سمر السيد
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقي من السيطرة على حريق شب في مصنع مطاط بالعاشر من رمضان.
تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق بمصنع لإنتاج المطاط والأرضيات، بالمنطقة الصناعية الثالية بمدينة العاشر من رمضان.
وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ11 سيارة إطفاء وخزان مياه، وتم السيطرة على النيران، وإخمادها.
تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق بمصنع لإنتاج المطاط والأرضيات، بالمنطقة الصناعية الثالية بمدينة العاشر من رمضان.
وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ11 سيارة إطفاء وخزان مياه، وتم السيطرة على النيران، وإخمادها.
أسفر الحريق عن حدوث تلفيات بمواد التصنيع والإنتاج، دون خسائر أو إصابات بشرية، ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة.
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