Advertisements
Advertisements
Advertisements

كارمن سليمان: فخورة وسعيدة بمشاركتي في هذا العمل (فيديو)

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:04 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements

نشرت الفنانة كارمن سليمان، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "سليمان" في هذا الفيديو بديو غنائي برفقة فنانين من مختلف أنحاء العالم والوطن العربي لفريق حملة "صناع الأمل".

وكتبت "سليمان" على هذا الفيديو قائلة: "فخورة وسعيدة جدًا بمشاركتي في هذا العمل الجميل وكوني المصرية الوحيدة ووجودي بين فنانين الوطن الكبار شكرًا.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "فخورين بيكي، جميلة قوي".

وفي سياق آخر قدمت "كارمن" العديد من الألبومات منها حبيبي مش حبيبي، صابرة، هاتها فيا، حاجة مش عجباني، الحال من بعضه، قلبي يدق، عيش على أعصابك، أخباري، كلام كلام، فيها الحياة، في القلوب، ميستهلوشي، الساعة بتاعت قبل النوم، بصاتك.

وشاركت "كارمن"، في العديد من الأغاني السنجل الخاصة بها منها أناني، ماهي سهلة، كعب عالي، الدنيا دايرة عليك، حسيبك ربنا، حضن دافي.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار ريال مدريد.. إيقاف نجم الملكي قبل موقعة السيتي وأزمة جديدة تواجه زيدان في البيرنابيو

منذ حوالي 4 ساعات

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

منذ حوالي 7 ساعات

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 م

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

10:55 م

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

10:51 م

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

09:36 م

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status