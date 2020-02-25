كارمن سليمان: فخورة وسعيدة بمشاركتي في هذا العمل (فيديو)













نشرت الفنانة كارمن سليمان، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "سليمان" في هذا الفيديو بديو غنائي برفقة فنانين من مختلف أنحاء العالم والوطن العربي لفريق حملة "صناع الأمل".وكتبت "سليمان" على هذا الفيديو قائلة: "فخورة وسعيدة جدًا بمشاركتي في هذا العمل الجميل وكوني المصرية الوحيدة ووجودي بين فنانين الوطن الكبار شكرًا.وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "فخورين بيكي، جميلة قوي".وفي سياق آخر قدمت "كارمن" العديد من الألبومات منها حبيبي مش حبيبي، صابرة، هاتها فيا، حاجة مش عجباني، الحال من بعضه، قلبي يدق، عيش على أعصابك، أخباري، كلام كلام، فيها الحياة، في القلوب، ميستهلوشي، الساعة بتاعت قبل النوم، بصاتك.وشاركت "كارمن"، في العديد من الأغاني السنجل الخاصة بها منها أناني، ماهي سهلة، كعب عالي، الدنيا دايرة عليك، حسيبك ربنا، حضن دافي.