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خاص لـ "الفجر الرياضي".. رسائل الأمن لخط سير حافلة الزمالك خلال التوجه إلى ستاد القاهرة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:40 ص
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حافلة الزمالك
حافلة الزمالك
محمد مرعي
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كشف الفجر الرياضي حقيقة أزمة حافلة  نادي الزمالك التي تعطلت على "كوبري إكتوبر" وهي في طريقها إلى ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي، في القمة الـ119 التي أثارت أزمة كبيرة، وتم احتساب اللقاء لصالح الأهلي، وانسحاب الزمالك.

 

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك استعان ببعض الوقائع الجديدة في قضية مباراة القمة، و غاب عن المباراة بسبب تأخر حافلة الفريق إلى ستاد القاهرة في الموعد المحدد بسبب سوء الأحوال الجوية، في الوقت الذي خرج اتحاد الكرة المصري بيان يؤكد فيه على تطبيق اللائحة باعتبار الزمالك منسحب من المواجهة.

 

وقد قام مسؤولو نادي الزمالك بعمل محضر رسمي في قسم الشرطة لإثبات حالة تأخر حافلة الفريق عن التوجه إلى ستاد القاهرة الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويعرض الفجر الرياضي خلال "التقرير" التالي رسائل الأمن لخط سير الزمالك خلال التوجه إلى ستاد القاهرة.

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