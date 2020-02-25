قلق بين أهالي البحر الأحمر بسبب الرعد والبرق

حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، حيث تشهد المدينة أمطار غزيرة ومتفرقة ومتقطعة، فيما شهدت تكاثرًا للسحب وأصوات البرق والرعد فى سماء المدينة، وسط حالة من القلق بين الأهالي.



كان اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، قد أعلن أمس الاثنين، اتخاذ التدابير الاحترازية والتواصل مع شركات البترول المشاركة، وتم رفع درجات الاستعداد القصوى واصطفاف المعدات كل شركة في النقطة المحدده لها لمجابهة الأزمات وأخطار السيول المحتملة.



جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات نظرا للأخطار المحتملة نتيجة التقلبات الجوية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.



وفي السياق ذاته، أكد رئيس المدينة، أن معدات الوحدة المحلية في جاهزية تامة، وكذلك معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للفرع الشمالي، ورفع درجة استعداد المستشفى المركزي ومرفق الإسعاف.

