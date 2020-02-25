محافظ الجيزة يتابع أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بجولة في منتصف الليل، لمتابعة جهود أعمال شفط المياه، بأحياء جنوب وشمال الجيزة والدقى والعجوزة.



وخلال الجولة حرص المحافظ بالسير على الأقدام ليباشر ميدانيا أعمال الشفط، حيث وجه مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة شفط تجمعات المياه بمطلع ومنازل كوبرى ١٥ مايو أمام مسرح البالون وجامعه الدول العربية.



كما باشر المحافظ أعمال الشفط أسفل كوبرى الساحل أمام مستشفى حميات إمبابة.



شملت الجولة شوارع الهرم ومراد ونفق وميدان النهضة ونفق الجلاء وشارع النيل وميدان الكيت كات وميدان سفنكس وشارع أحمد عرابى وشارع جامعة الدول العربية.



رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران، السكرتير العام، واللواء هاني العناني رئيس حي العجوزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة وأسامة السقعان رئيس حي شمال.