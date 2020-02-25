العجيزي: عبد الله جمعه محتاج يضرب قلمين وشيكابالا شبه إبراهيم سعيد

تحدث هانى العجيزي لاعب النادى الأهلى السابق عن فرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك.

وأكد هاني العجيزي، نجم النادي الأهلي السابق، عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أثار الفتنة بين لاعبي الفريقين.

وأضاف العجيزي خلال برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عبد الله جمعه محتاج يضرب قلمين على وشه عشان يفوق"

وقال العجيزي، أن محمود عبدالمنعم شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عاش فتى مدللا في نادي الزمالك.

وأضاف خلال برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عشت مع شيكابالا في قطاع الناشئين بالزمالك، وهو فتى مدلل بالزمالك منذ صغره وهناك بعض الإداريين يخشونه"

وأتم: "شيكابالا قلبه أبيض ولكن سريع الانفعال مثل إبراهيم سعيد"