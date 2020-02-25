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مقتل سيدة على يد زوجها بجيزة.. والسبب صادم

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:26 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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شهدت منطقة الوراق، جريمة من أبشع الجرائم، والأغرب أنها وقعت على مرأى ومسمع من أهالي المنطقة، عندما استيقظوا صباح يوم الاثنين على قتل شاب لزوجته، وكان السبب صادمًا لهم.

بداية الواقعة
تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغًا للرائد هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بالعثور على جثة سيدة داخل منزل بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم أمثل حرحش، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، وتحفظت على جثة المجني عليها، وبالتحريات تبين أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة.

الزوج: شوفتها في حضن أبويا
استمعت النيابة العامة، بشمال الجيزة، لأقوال المتهم ويدعى "أحمد.م" بقتل زوجته بمنطقة الوراق، والذي أكد أنه كان يشك في سلوكها في الفترة الأخيرة، نتيجة تكرار الخلافات الزوجية بينهما.

وأفاد الزوج في اعترافاته أمام النيابة، أنه في يوم الواقعة عاد من عمله للمنزل مبكرًا، واتجه لغرفة والده للاطمئنان عليه، فشاهد زوجته في أحضان والده، يمارسان علاقة محرمة، فاستل سكينًا من المطبخ وقام بطعنها في بطنها على الفور، موضحا: "شوفتها في حضن أبويا..فدافعت عن شرفي".

النيابة تأمر بتشريح الجثة
وأمرت النيابة بتشريح جثة السيدة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

حبس المتهم ٤ أيام
كما أمرت النيابة العامة، حبس المتهم، ٤ أيام، على ذمة التحقيقات، لقتله زوجته، بحجة الدفاع عن شرفه بعد أن شاهدها في أحضان والده.
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الكلمات المفتاحية

قتل الوراق الجيزة

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