وليد صلاح عبد اللطيف يكشف عن رأيه فى إيقاف كهربا

تحدث وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق عن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم الخاصة بإيقاف لاعبي الأهلي والزمالك بشأن مباراة السوبر المصري.

وكان اللجنة قد قررت إيقاف كهرلا لنهاية الموسم بينما قررت إيقاف عبدالله جمعة الظهير الأيسر لنادي الزمالك ثلاث مباريات.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يستحق الإيقاف لنهاية الموسم.

وتابع وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "كهربا لا يستحق الإيقاف لنهاية الموسم من وجهة نظري، ولم يخطئ لينال كل تلك العقوبة"

وأتم: "أما بالنسبة لعبدالله جمعة فمن وجهة نظري أنه لا يستحق العقوبة وكان يحتفل فقط ولم يقصد التوجه إلى جماهير الأهلي".