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كلاكيت ثاني مرة.. ثنائي الأهلي يحصدان 3 نقاط من الزمالك بـ"الانسحاب"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:17 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
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كتب الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا كلمة النهاية للمسرحية الهزلية المعروفة بـ"القمة 119" بين الأهلي والزمالك والتي بدأت أحداثها الساخنة منذ صباح الاثنين 24 فبراير 2020 وانتهت خارج المستطيل الأخضر، بعدما أطلق الحكم صافرته معلنًا فوز الأهلي اعتباريًا 2/0 بعد انسحاب الفريق الأبيض من المباراة

تفاصيل انسحاب الزمالك من لقاء القمة 119

وكان نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور قرر خوض مباراة القمة أمام الأهلي بفريق الناشئين مواليد 1999، 2000 بالنادي بعد تراجعه عن قرار الانسحاب من الدوري الممتاز، وتم تأجيل المباراة لمدة ساعة بسبب تأخر وصول لاعبي الأبيض، ليتقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساءًا، بدلًا من موعدها المحدد سابقًا في السابعة والنصف مساءًا.

وتواجد الأهلي في ملعب المباراة في الموعد المحدد، ولم يصل فريق الزمالك وأعلن عدم خوض مباراة القمة، وطلب مسئولي النادي اللاعبين بالعودة لمنازلهم، وحرروا محضرا يفيد بتعطل الحافلة وعدم قدرة اللاعبين على الوصول لإستاد القاهرة ملعب مباراة القطبين، وانتظر حكم اللقاء 20 دقيقة قبل إعلان فوز الأهلي اعتباريًا 2/0.

الشحات والشيخ شاهدان على انسحاب الزمالك "مرتين"

تتشابه أحداث انسحاب الزمالك من لقاء القمة 119 أمام غريمه التقليدي الأهلي، مع أزمة انسحابه من مواجهة مصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز موسم 2016 / 2017، عندما أعلن الفريق الأبيض انسحابه من مواجهة المقاصة بالجولة 22 من الدوري بتاريخ 16 أبريل 2017 احتجاجًا على تغيير موعد المباراة.

وتواجد مصر المقاصة في ملعب اللقاء لمواجهة الزمالك في الموعد المحدد ولم يحضر الفريق الأبيض وانتظر الحكم محمد فاروق 20 دقيقة قبل إطلاق صافرته بانتهاء اللقاء وإعلان فوز الفريق الفيومي اعتباريًا 2/0 وهو الأمر الذي تكرر مساء الاثنين بعد انسحاب الزمالك أمام الأهلي ليفوز الأخير اعتباريًا بنتيجة اللقاء.

وشهد الثنائي أحمد الشيخ وحسين الشحات لاعبا الأهلي على إنسحاب الزمالك في مباراتي المقاصة والأهلي، حيث تواجد اللاعبان ضمن صفوف الفريق الفيومي موسم 2016 / 2017، وكان "الشحات" لا يزال لاعبًا بالمقاصة قبل احترافه في العين الإماراتي ثم انضمامه للقلعة الحمراء، بينما كان "الشيخ" معارًا من الأهلي، وبعد 3 سنوات تكرر الأمر وحقق اللاعبان فوزا اعتباريًا أخر بعد انسحاب جديد للفريق الزملكاوي ولكن هذه المرة وهما مرتديان القميص الأحمر.

ترتيب الأهلي بعد انسحاب الزمالك من مباراة القمة

ارتفع رصيد النادي الأهلي إلي 48 نقطة بعد اعتباره فائزًا بنتيجة 2/0 أمام الزمالك بعد انسحاب الأخير من مباراة القمة 119، ويتفوق الفريق الأحمر بـ 16 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

بينما توقف رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الثالث، في انتظار إعلان عقوبات اتحاد الكرة ضد الفريق الأبيض بعد انسحابه من مباراة القمة أمام غريمه الأهلي.

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