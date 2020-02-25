شعبة الذهب تكشف علاقة فيروس "كورونا" بارتفاع سعره



وأضاف "نجيب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الاثنين، أن انتشار فيروس كورونا، سببًا رئيسيًا في هذا الارتفاع، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع مؤقتًا.



وأشار سكرتير عام شعبة الذهب، إلى أن الذهب يتأثر بسعر البترول، وبالحرب والسلم، مؤكدا أن المعدن الأصفر ملاذًا آمنًا، وفي حالة زعزعة الحالة الاقتصادية العامة، وانتشار فيرس كورونا في الصين وفي عدة دول أخرى، ساهم مساهمة كبيرة في ارتفاع الأسعار.

قال الدكتور نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، إن أسعار المعدن الأصفر شهدت الاثنين، ارتفاعًا عالميًا شديدًا بلغ نحو 20 جنيهًا.