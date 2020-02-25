جابر القرموطي يعترض على قرار هاني شاكر ويتهم الإعلام بركوب التريند







جدير بالذكر أن "الكلام على إيه" هو برنامج ساخر ومختلف عما قدمه القرموطي، من قبل في برامجه السابقة ولاسيما وأن البرنامج مسجل وليس على الهواء، ويعرض على شاشة الحياة.



جدير بالذكر أن "الكلام على إيه" هو برنامج ساخر ومختلف عما قدمه القرموطي، من قبل في برامجه السابقة ولاسيما وأن البرنامج مسجل وليس على الهواء، ويعرض على شاشة الحياة.









فتح الإعلامي جابر القرموطي، النار على قرار نقيب الموسيقيين أمير الغناء العربي هاني شاكر، ضد مطربي المهرجانات بمنعهم عن الغناء نهائيًا.وقال القرموطي، في أولى حلقات برنامجه "الكلام على إيه" مساء أمس الإثنين، إن هذا القرار غير صحيح، وكان من المفترض توجيه حسن شاكوش، وغيره من مؤديي المهرجانات للطريق الصحيح في اختيار الكلمات والغناء.وتابع أن قرار المنع سيجعلهم يقدمون أغاني بها كلمات خارجة ويلجأوا لتسويقها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، لجني الأرباح.واتهم القرموطي، الإعلام باستغلال شهرة حسن شاكوش، وكل ماحدث معه بدءًا من نجاح بنت الجيران ووصوله للفنان أحمد حلمي وحتى مشكلته الأخيرة مع عمر كمال وهاني شاكر، قائلًا: "الإعلام بيحاول يركب التريند".