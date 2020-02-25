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بشعر كيرلي.. هكذا تغازل ناريمان جمهورها عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:15 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة ناريمان زوجة الفنان رامي جمال صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ناريمان" في هذه الصورة مرتدية بادي من اللون الكموني مع وضعها لميكب يتناسب مع جمال بشرتها، وتصفيف شعرها بطريقة الكيرلي.

وأشارت "ناريمان" في هذه الصورة إلى "دعاء العمري" صاحبة تصميم الميكب الخاص بها.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "ما شاء الله ربنا يحميكي زي القمر".

يذكر أن "ناريمان" اعتزلت الغناء بعد زواجها من المطرب رامي جمال ومؤخرًا عادت بعد غياب دام ست سنوات بديو غنائي مع زوجها في أغنية "مش ملاحظ حاجة" وحققت نجاحًا كبيرًا بإعجاب الجمهور.


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