تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على ضيفه وست هام يونايتد 3-2 في الجولة الـ27 من مسابقة البيرميرليج في المباراة التي جمعت كلا الفريقين بملعب أنفيلد معقل الريدز.

ليفربول ينجو من هزيمة أولى أمام وست هام يونايتد

سجل ثلاثية ليفربول كلا جورجينو فينالدوم ومحمد صلاح وساديو ماني، بينما سجل ثنائية وست هام كل من عيسى ديوب وبابلو فورنالس ليرتفع رصيد الريدز إلى النقطة 79 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 22 عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بينما تجمد رصيد الضيوف عند النقطة 24 في المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وهدفي صلاح وماني

واصل النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني رحلة المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي حيث ارتفع رصيد كلا منهم إلى 15 ،13 هدف بالترتيب بينما بقي مهاجم ليستر سيتي متربعا على عرش هدافي البيرميرليج برصيد 17 هدف ليكون الترتيب كالتالي:-

1- جيمي فاردي وبيير إيمريك أوباميانج يتصدران الترتيب برصيد 17 هدف

2- سيرجيو أجويرو .. 16 هدف

3- داني إينجز .. 15 هدف

4- محمد صلاح .. 15 هدف

5- ماركوس راشفورد .. 14 هدف

6- تامي أبراهام .. 13 هدف

7- ساديو ماني .. 13 هدف

8- راؤول خيمينيز .. 12 هدف

9- كالفيرت لوين .. 12 هدف

10- هاري كين .. 11 هدف.