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أستاذ شريعة يكشف عن دور خطير للسلفيين ضد الأزهر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:59 ص
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أحمد كريمة
أحمد كريمة
مروة عبدالعزيز
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كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، عن خيانة السلفيين للأزهر الشريف، لافتًا إلى أنهم لديهم أجندات تتبع مخابرات دولية، من أجل أن تأسيس كيان بديل للأزهر.

وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الاثنين، أن السلفيين حصلوا على تمويل من الخارج، وأنشأوا 12 قناة دينية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومعظمهم لا يحملوا أي مؤهلات دينية، في حين الأزهر الشريف، حتى الآن لا يملك قناة فضائية واحدة.

وتابع أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن الأزهر حذر من أصحاب الفكر المتطرف كثيرًا، ولكن لم تكن هناك استجابة لهذا التحذير، معقبًا: "يكفي أن بعض هؤلاء دخلوا مجلس النواب".
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السلفيين التاسعة أحمد كريمة

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