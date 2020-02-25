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عاجل| عبدالغني يعلن ترشحه على رئاسة الجبلاية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:04 ص
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مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
محمد الصو
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أعلن مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن ترشحه لرئاسة الجبلاية، خلال الفترة المقبلة.

وأكد عبدالغني، خلال تصريحاته لبرنامج "البريمو" على قناة أن الفضائيه، أنه ينوي الترشح للرئاسه المقبلة، ولن يترشح على العضوية.

وأضاف: " أسعى لتطوير الكرة المصرية، وأمتلك برنامج للنهوض باللعبة خلال الفترة المقبلة، ووضعها على مصاف الدول المتقدمة".

وكان البلدوزر تقدم باستقالته من عضوية المجلس السابق، بناءً على قرار من هاني أبوريدة رئيس المجلس، في استقالة جماعية عقب خروج المنتخب الوطني الأول، من نهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي.
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