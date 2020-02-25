بسبب سوء الأحوال الجوية.. مجلس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أعطى لكل محافظة الحق في تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.



وأضاف "يونس"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc، أن رئيس الوزراء فضل أن يعطل الدراسة للمدارس والجامعات على كافة أنحاء الجمهورية بسبب غزارة الأمطار على معظم المحافظات؛ لإعطاء الأجهزة المعنية الفرصة للقيام بمهامها في الشوارع؛ وحتى لا يتضرر الطلاب.



وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن جميع المحافظين برفقة الأجهزة المحلية كانوا متواجدين في الشوارع بسبب الأمطار، مؤكدًا أن كل المدن الكبرى في العالم تتعرض لموجات الطقس السيئة، موجهًا حديثه للمواطنين: "لا داعي للذعر من منظر المياه والأمطار، ولا داعي لتداول الصور الخاصة بمياه الأمطار"، لافتًا إلى أن شبكات الأمطار مكلفة جدًا بالمليارات.

