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شاهد.. حسين الجسمي ينقذ أحلام من السقوط على المسرح في آخر لحظة (فيديو)

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:59 ص
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بوابة الفجر
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أنقذ الفنان الإماراتي حسين الجسمي، المطربة أحلام، من السقوط على المسرح بعد أن كادت أن تنزلق قدمها.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر إنستجرام، الموقف المحرج الذي تعرضت خلال افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويظهر في المقطع الفنانة أحلام وحسين الجسمي ممسكا بيدها، بعدما شاركا في أوبريت "من التراب إلى السحاب" بمشاركة الفنان السعودي المخضرم، محمد عبده.

ولكن الفنانة أحلام، كادت أن تنزلق على المسرح أمام الآلاف، لولا أن حسين الجسمي أنقذها من ذلك الموقف المحرج.



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الكلمات المفتاحية

منوعات فن حسين الجسمي الفجر الفني احلام

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