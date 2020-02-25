وزيرة الهجرة: مصر أول دولة في العالم تكرم الجاليات الأجنبية

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة "مراكب نجاة" تهدف إلى تقديم حلول بديلة لمن يفكر بالهجرة غير الشرعية.



وعلقت "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين، على مبادرة "إحياء الجذور"، قائلة إن مصر أول دولة على مستوى العالم تكرم الجاليات الأجنبية الموجودة على أراضيها.



وأشارت إلى أن مبادرة إحياء الجذور شارك بها 150 مصري قبرصي ويوناني حول العالم، معلقة: "كم المشاعر اللي شوفناه في هذه المبادرة كان غير طبيعي"، لافتة إلى أن الدبلوماسية الشعبية عززت من العلاقات المصرية القبرصية اليونانية.

