رغدة عن بيع مقتنيات أحمد زكي : "روحه هتلعنا"

قالت الفنانة رغدة، إن واقع صدمة بيع مقتنيات الفنان أحمد زكي عليها كان مخيفًا، لافتة إلى أنها تعتبر شقيق هيثم أحمد زكي من الأم هو الوريث غير الشرعي لـ"هيثم"، معقبة: "أقول ذلك مجازًا، لأنه ولد وتربى في لندن ولم يعرف أي شيء عن أحمد زكي، وليس لديه أي صلة تواصل معه.



وتابعت "رغدة"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن شقيق هيثم أحمد زكي من الأم كان عليه أن يعطي نقيب الممثلين أشرف زكي مقتنيات الهرم الكبير أحمد زكي.



وأضافت:" أحمد زكي تيتم في الدنيا، وما ينفعش يتيتم في الآخرة، إحنا موجودين وروحه هتلعنا 1000 مرة في اليوم لو أحنا سكتنا على ما يحدث لمقتنياته".

