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فنان شهير يقصف جبهة جابر القرموطي في أولى حلقات برنامجه "الكلام على إيه"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:42 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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انطلقت مساء أمس الإثنين، أولى حلقات برنامج "الكلام على إيه" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، بعد فترة غياب طويلة.

وسخر القرموطي، من انتشار خبر كتابة الفنانة هنا الزاهد، على وجه زوجها الفنان أحمد فهمي بأحمر الشفاه على السوشيال ميديا.

وعلق قائلًا: "لاحول ولاقوة إلا بالله، دي أخبار بتنكد على الواحد، ليه ياهنا ياحبيبتي تعملي كده، حد من الإعداد يطمنا حالة النجم ايه، وهل ده هيأثر عليه في المستقبل ولا لأ.. وحد يشوفلنا نوع الروج المستخدم ايه هل هو روج مسيل للدموع".

وتفاجأ القرموطي، بدخول فهمي، في مكالمة هاتفية قائلًا له: "أنا كويس يا جابر، قدر الله وما شاء فعل، عاوزينك بس ترحمنا من الإيفيهات عشان أنت لذيذ أوي.. إحنا كده ممكن نموت من الضحك وإهدا على نفسك شوية".

ورد القرموطي ممازحًا فهمي: "أنتوا طلبتوه بجد يجماعة ولا ايه، حاضر يافنان متشكرين جدًا".

جدير بالذكر أن "الكلام على إيه" هو برنامج ساخر ومختلف عما قدمه القرموطي، من قبل في برامجه السابقة ولاسيما وأن البرنامج مسجل وليس على الهواء، ويعرض على شاشة الحياة.



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الكلمات المفتاحية

فنان القرموطي الفجر الفني احمد فهمي

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