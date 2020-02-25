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أحمد موسى يحذر من دخول الجماهير إستاد القاهرة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:51 ص
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أحمد موسى
أحمد موسى
مروة عبدالعزيز
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حذر الإعلامي أحمد موسي، من دخول الجماهير المباريات الأفريقية المقبلة، قائلا:" "خلوا بالكم من الماتشات اللي هتتعلب في إستاد القاهرة وفيها جمهور.. هيحصل إيه معرفش.. واللي هيزعل مني يزعل ويتفلق.. اللهم بلغت اللهم فشهد".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين أن الأهلي والزمالك طالبا من الأمن دخول الجماهير، ووافق، "وإذا حدث شغب في أى مباراة لن يرجع الجمهور إلى أى بطولة مرة أخرى".

وتابع: "اللي يفرق معنا كمصريين هي أمن البلد.. مش مهم الدوري لمين، لازم الكل يشجع بروح رياضة ولازم أنبه الجميع.. والجميع مسؤولين عن الأمن والأمان سواء الإعلام أو اندية أو اجهزة".
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