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ماني: استحقينا الفوز أمام وست هام

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:21 ص
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ساديو ماني
ساديو ماني
علي نبوي
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عبر المالي ساديو ماني لاعب ليفربول عن سعادته عقب فوز فريقه على وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين ختام مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال ماني عقب نهاية المباراة :"نتطلع قدما للتأكيد على لقب الدوري بعد 4 مباريات لكن هذه خطوة واحدة ونحن نركز على المهمة القادمة".

وأضاف :"استحقينا الفوز لأننا ضغطنا عليهم وجعلناهم يرتكبون الأخطاء".

وزاد :"لم تكم أفضل مباراة لكن واصلنا القتال لتحقيق الفوز، لا يمكنك أن تتوقع الفوز واللعب بشكل جيد كل مباراة لكن الأهم هو مواصلة اللعب".

وأشار :"أدائنا لم يمكن جيدًا الليلة لا تتوقع أن نلعب كل مباراة بأداءٍ عالٍ لكن العقلية كانت جيدة".

وواصل :"الانتصار كان مستحقًا لأننا ضغطنا عليهم و دفعناهم لارتكاب الأخطاء".

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