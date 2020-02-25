"أمطار رعدية على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف عن طقس الثلاثاء

القاهرة الكبرى



الوجه البحري



السواحل الشمالية الغربية





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، تكون رعدية أحيانًا، والرياح معتدلة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة تمتد إلى سلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح نشطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



شمال الصعيد

مائل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة، والرياح معتدلة.



جنوب الصعيد

مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يحذر من طقس اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020، على مدن ومحافظات مصر.مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة، والرياح معتدلة.مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.