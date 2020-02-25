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"أمطار رعدية على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف عن طقس الثلاثاء

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:04 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يحذر من طقس اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020، على مدن ومحافظات مصر.

القاهرة الكبرى
 مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
 مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
 مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، تكون رعدية أحيانًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة تمتد إلى سلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح نشطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد
مائل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
"أمطار رعدية على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف عن طقس الثلاثاء
"أمطار رعدية على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف عن طقس الثلاثاء
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الكلمات المفتاحية

درجة الحرارة حالة الجو الطقس الامطار الارصاد أخبار الطقس

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