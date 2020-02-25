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مرتضى منصور: حميت القمة من العنف وحافظت على لاعبي الأهلي والزمالك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:16 ص
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي
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أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه قام بحماية أولاده من لاعبي الزمالك والأهلي من خوض لقاء القمة اليوم الإثنين.

وبرر مرتضى انسحاب الزمالك من المباراة عبر شاشة قناة الزمالك في برنامج "زملكاوي":"لقد حميت وطني من مباراة يسودها العنف، بعد وجود نية لدى بعض لاعبي الطرفين من احداث أزمات ومشاكل خلال القمة".

وأضاف:" اندهش من توجه وزير الرياضة أشرف صبحي لمنزل الخطيب من أجل اقناعه بخوض مباراة الأهلي والجونة، وهذا الأمر لم يحدث معي قبل لقاء القمة".

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